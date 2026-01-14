PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Dudenhofen - Versuchter Einbruch in KiTa - Zeugen gesucht

Dudenhofen (ots)

Im Zeitraum vom 12.01.2026, 17:00 Uhr, bis 13.01.2026, 10:30 Uhr versuchten unbekannte Täter vergeblich gewaltsam in eine KiTa in der Iggelheimer Straße einzudringen. Hierbei wurde eine Tür beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der KiTa "Sandhasen", des Abenteuerspielplatzes oder der Realschule Plus in Dudenhofen verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Polizeidirektion Ludwigshafen
