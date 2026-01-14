Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 14-jähriger stürzt mit seinem Fahrrad und verletzt sich

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (13.01.2026) gegen 08:10 Uhr gingen bei der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Anrufe über einen gestürzten Fahrradfahrer in der Burgstraße ein. Vor Ort stellten die Beamten einen 14-jährigen Jungen mit seinem Fahrrad fest. Auf Nachfrage gab dieser an, dass er aufgrund der Nässe ins Rutschen kam und stürzte. Gegenüber der Polizei klagte der Junge über Schmerzen am Kopf sowie über Schwindelgefühle, weshalb er durch einen Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren wurde. Der 14-jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Viele schwere Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell