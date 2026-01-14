PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 14-jähriger stürzt mit seinem Fahrrad und verletzt sich

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (13.01.2026) gegen 08:10 Uhr gingen bei der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Anrufe über einen gestürzten Fahrradfahrer in der Burgstraße ein. Vor Ort stellten die Beamten einen 14-jährigen Jungen mit seinem Fahrrad fest. Auf Nachfrage gab dieser an, dass er aufgrund der Nässe ins Rutschen kam und stürzte. Gegenüber der Polizei klagte der Junge über Schmerzen am Kopf sowie über Schwindelgefühle, weshalb er durch einen Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren wurde. Der 14-jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Viele schwere Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 12:56

    POL-PDLU: Verkehrskontrollen

    Mutterstadt/Waldsee (ots) - Am Montag (12.01.2026) führten Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei Enkenbach-Alsenborn im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Verkehrskontrollen durch. In der Neustadter Straße (Mutterstadt) konnten hierbei zwei Geschwindigkeitsverstöße sowie eine falsche Bereifung festgestellt werden. Darüber hinaus wurden zwei Mängelberichte ausgestellt. Bei einer Kontrolle in der Ludwigshafener Straße (Waldsee) konnten insgesamt ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 08:32

    POL-PDLU: Anruf eines falschen Bankmitarbeiters

    Bobenheim-Roxheim (ots) - Bei der Polizeiinspektion Frankenthal erstattete am Montag, 12.01.2026, eine 59-Jährige aus Bobenheim-Roxheim Anzeige, nachdem sie von einem vermeintlichen Mitarbeiter einer Bank angerufen worden war. Der Mann behauptete, die ausländische Lottoindustrie würde versuchen, hohe Summen vom Konto der Dame abzuheben. Aufgrund dessen forderte der Mann die Geschädigte über mehrere Anrufe hinweg dazu ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:49

    POL-PDLU: Speyer - Zwei Trunkenheitsfahrten

    Speyer (ots) - Am Sonntagabend wurde gegen zwei PKW-Fahrer jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da sie unter Verdacht stehen ein Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln im Straßenverkehr geführt zu haben. 1. Fall: Ein 19-jähriger Mann fuhr mit seinem PKW gegen 21:20 Uhr auf der Wormser Landstraße und erkannte, dass durch die Polizei eine Kontrollstelle eingerichtet wurde. Daraufhin wendete er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren