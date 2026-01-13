PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Anruf eines falschen Bankmitarbeiters

Bobenheim-Roxheim (ots)

Bei der Polizeiinspektion Frankenthal erstattete am Montag, 12.01.2026, eine 59-Jährige aus Bobenheim-Roxheim Anzeige, nachdem sie von einem vermeintlichen Mitarbeiter einer Bank angerufen worden war. Der Mann behauptete, die ausländische Lottoindustrie würde versuchen, hohe Summen vom Konto der Dame abzuheben. Aufgrund dessen forderte der Mann die Geschädigte über mehrere Anrufe hinweg dazu auf, Beträge von ihren Konten auf ein "Aufbewahrungskonto" der Bank zu überweisen. Die Dame kam mehreren Aufforderungen des Anrufers nach und überwies insgesamt eine Summe in fünfstelliger Höhe an die bislang unbekannte Täterschaft.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

   - Die Polizei und auch andere Institutionen werden Sie niemals um 
     Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen 
     herauszugeben.
   - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 
     an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie 
     bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die
     Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer 
     selbst.
   - Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen 
     Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am 
     Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen 
     können.
   - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre 
     örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den 
     Sachverhalt über unserer Online-Wache: 
  www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.
   - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 
     963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen 
     kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Niklas Böckly

Telefon: 06233 313-3205
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

