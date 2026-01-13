Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Anruf eines falschen Bankmitarbeiters

Bobenheim-Roxheim (ots)

Bei der Polizeiinspektion Frankenthal erstattete am Montag, 12.01.2026, eine 59-Jährige aus Bobenheim-Roxheim Anzeige, nachdem sie von einem vermeintlichen Mitarbeiter einer Bank angerufen worden war. Der Mann behauptete, die ausländische Lottoindustrie würde versuchen, hohe Summen vom Konto der Dame abzuheben. Aufgrund dessen forderte der Mann die Geschädigte über mehrere Anrufe hinweg dazu auf, Beträge von ihren Konten auf ein "Aufbewahrungskonto" der Bank zu überweisen. Die Dame kam mehreren Aufforderungen des Anrufers nach und überwies insgesamt eine Summe in fünfstelliger Höhe an die bislang unbekannte Täterschaft.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Die Polizei und auch andere Institutionen werden Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. - Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können. - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell