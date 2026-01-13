PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Mutterstadt/Waldsee (ots)

Am Montag (12.01.2026) führten Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei Enkenbach-Alsenborn im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Verkehrskontrollen durch. In der Neustadter Straße (Mutterstadt) konnten hierbei zwei Geschwindigkeitsverstöße sowie eine falsche Bereifung festgestellt werden. Darüber hinaus wurden zwei Mängelberichte ausgestellt. Bei einer Kontrolle in der Ludwigshafener Straße (Waldsee) konnten insgesamt drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Insgesamt konnte festgestellt werden, dass sich ein Großteil der Verkehrsteilnehmer an die vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten hielten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 08:32

    POL-PDLU: Anruf eines falschen Bankmitarbeiters

    Bobenheim-Roxheim (ots) - Bei der Polizeiinspektion Frankenthal erstattete am Montag, 12.01.2026, eine 59-Jährige aus Bobenheim-Roxheim Anzeige, nachdem sie von einem vermeintlichen Mitarbeiter einer Bank angerufen worden war. Der Mann behauptete, die ausländische Lottoindustrie würde versuchen, hohe Summen vom Konto der Dame abzuheben. Aufgrund dessen forderte der Mann die Geschädigte über mehrere Anrufe hinweg dazu ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:49

    POL-PDLU: Speyer - Zwei Trunkenheitsfahrten

    Speyer (ots) - Am Sonntagabend wurde gegen zwei PKW-Fahrer jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da sie unter Verdacht stehen ein Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln im Straßenverkehr geführt zu haben. 1. Fall: Ein 19-jähriger Mann fuhr mit seinem PKW gegen 21:20 Uhr auf der Wormser Landstraße und erkannte, dass durch die Polizei eine Kontrollstelle eingerichtet wurde. Daraufhin wendete er ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:31

    POL-PDLU: Ehrlicher Finder übergibt Geld an die Polizei

    Schifferstadt/Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagabend erschien ein 64-jähriger bei der Polizeiinspektion Schifferstadt und gab an, dass er in Ludwigshafen Bargeld aufgefunden habe. Den zweistelligen Betrag habe er in der Lutherstraße gefunden. Ein möglicher Besitzer des Geldes konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Die Stadtverwaltung Ludwigshafen wurde hierüber informiert. Der Besitzer des Geldes möchte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren