Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Mutterstadt/Waldsee (ots)

Am Montag (12.01.2026) führten Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei Enkenbach-Alsenborn im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Verkehrskontrollen durch. In der Neustadter Straße (Mutterstadt) konnten hierbei zwei Geschwindigkeitsverstöße sowie eine falsche Bereifung festgestellt werden. Darüber hinaus wurden zwei Mängelberichte ausgestellt. Bei einer Kontrolle in der Ludwigshafener Straße (Waldsee) konnten insgesamt drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Insgesamt konnte festgestellt werden, dass sich ein Großteil der Verkehrsteilnehmer an die vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten hielten.

