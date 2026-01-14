Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollen an Schulen - Viele Kinder ohne Licht unterwegs

Schifferstadt/Limburgerhof (ots)

Am Dienstagmorgen (13.01.2026) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Schulwegkontrollen in Schifferstadt und Limburgerhof durch. Schwerpunkt war die Überwachung der lichttechnischen Einrichtungen an den Fahrrädern sowie E-Scootern der Kinder. Insgesamt mussten 29 Kinder (22 Fahrradfahrer und 7 E-Scooterfahrer) aufgrund fehlenden Lichts angehalten und kontrolliert werden. Auffällig war, dass bei fast allen Kindern Licht vorhanden war, jedoch nicht eingeschaltet wurde. Bei drei Kindern war das Licht defekt. Diese mussten vom Fahrrad absteigen und ihre Fahrräder schieben. Mit allen Kindern wurde ein verkehrserzieherisches Gespräch geführt. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang auch alle Eltern sensibilisieren, ihren Kindern zu verdeutlichen, dass es zu ihrer eigenen Sicherheit wichtig ist, bei Dunkelheit stets mit angeschaltetem Licht zu fahren.

