Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Hotel - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 09.01.2026, 11:30 Uhr bis 12.01.2026, 12:00 Uhr, brachen unbekannte Täter auf unbekannte Weise in ein derzeit nicht in Betrieb befindliches Hotel im Binshof ein. Im Inneren des Hotels ergaben sich für die eingesetzten Beamten Hinweise auf beträchtlichen Vandalismus, sodass davon ausgegangen werden kann, dass sich die Täter eine nicht unerhebliche Zeit im Inneren des Hotels aufgehalten haben. Eine Schadenssumme ist aktuell noch nicht bekannt.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe des Hotels Binshof verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Täterhinweise geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell