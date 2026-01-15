Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall beim Abbiegen in der Wiesental-

Teichstraße - sechs Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 14.01.2026, gegen 18.30 Uhr, kam es an der Kreuzung Wiesental- / Teichstraße zu einer Kollision zwischen zwei Pkws, wobei sechs Personen leicht verletzt wurden. Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Wiesentalstraße und wollte nach links in die Teichstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 47-jährigen Pkw-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer heftigen Kollision der beiden Pkws. Die 40-Jährige sowie ihre drei Mitfahrer wurden leicht verletzt. Ebenso der 47-Jährige und seine mitfahrende 7-jährige Tochter. Die 7-Jährige wurde in Begleitung ihres Vaters vom Rettungsdienst in die Kinderklinik gebracht. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

