Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen/Geldern - Zwei Alleinunfälle mit schwer verletzten Pedelecfahrern

Polizei appelliert

Straelen-Auwel (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es zu zwei Alleinunfällen von Pedelec-Fahrern gekommen, bei denen nach ersten Erkenntnissen vermutlich vorheriger Alkoholkonsum ursächlich war. Am Freitagabend (7. Februar 2026) gegen 23:30 Uhr entdeckte ein Zeuge einen 45-Jährigen aus Straelen neben seinem Pedelec auf dem Radweg an der Arcener Straße liegend. Der Zeuge leistete erste Hilfe und informierte die Rettungskräfte. Mit einem Rettungswagen wurde der schwer verletzte Pedelecfahrer in eine Klinik gebracht. Aufgrund erster Hinweise auf eine Alkoholisierung wurde dem Mann dort eine Blutprobe entnommen. Ebenso bei einem 41-Jährigen aus Geldern, den eine Zeugin am Sonntag (8. Februar 2026) gegen 15:40 Uhr auf dem Radweg an der Straße Am Mühlenwasser neben seinem Pedelec liegend entdeckte. Offensichtlich war der Mann gestürzt, wobei er sich ebenfalls schwer verletzte. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei weist in dem Zusammenhang - gerade in der aktuellen Karnevalszeit - auf Folgendes hin: Falls Sie in Erwägung ziehen, nach einer Feier mit dem Rad zu fahren, dann bedenken Sie: Auch hier gelten Promillegrenzen! Alkoholisierte Radfahrende laufen ebenso Gefahr, ihren Führerschein zu verlieren und sich im Strafverfahren verantworten zu müssen. Kümmern Sie sich daher rechtzeitig darum, wie Sie nach einer Feier und dem Genuss von Alkohol sicher nach Hause kommen, und geben Sie aufeinander Acht. (cs)

