BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei zur Fußballspielbegegnung in der 1. Bundesliga Hamburger SV - FC Bayern München-

Die mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei Ratzeburg verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg war am 31.01.2026 im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) zur Fußballspielbegegnung Hamburger SV - FC Bayern München im Einsatz. Das Fanverhältnis der relevanten Fanszenen wurde im Vorfeld als feindschaftlich eingestuft, sodass sich die Bundespolizei personell dementsprechend mit insgesamt 140 Einsatzkräften auf diese Lage eingestellt hatte.

"Die besondere Herausforderung bestand für die Einsatzkräfte der Bundespolizei darin, ein Aufeinandertreffen oder eine Vermischung der Fangruppierungen im bahnpolizeilichen Bereich zu verhindern."

Im Volksparkstadion waren nach hiesigem Sachstand über 57.000 Zuschauer. In der Anreisephase nutzten über 25.000 HSV-Fans den ÖPNV, um überwiegend über die S-Bahnhöfe Stellingen, Othmarschen und Eidelstedt das Stadion zu erreichen. Über 300 Bayern- Fans erreichten mittels der Bahn den Hamburger Hauptbahnhof; ein großer Teil der relevanten Fans erreichte den Spielort mit Reisebussen. Nach dem Spiel fuhren die per Bahn angereisten Bayern - Fans mit einer Regel-S-Bahn unter bundespolizeilichen Lenkungs- und Überwachungsmaßnahmen zum Hamburger Hauptbahnhof. Von dort reiste diese Gruppierung mit einem Fernverkehrszug (ICE) aus Hamburg störungsfrei Richtung München ab.

"Das taktische Sicherheitskonzept der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich in Hamburg ging vollends auf. Der gesamte Einsatzverlauf verlief überwiegend störungsfrei."

Die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Hamburger Polizei und Sicherheitskräften der DB AG verlief auch in diesem Einsatz wiederholt sehr gut.

