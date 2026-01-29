Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Super Recogniser erkennen mit Haftbefehl gesuchte Person wieder - Festnahme und Haftzuführung durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 28. Januar 2026 nahmen Super Recogniser der Bundespolizei gegen 17:40 Uhr im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen im Umfeld des Hamburger Hauptbahnhofs einen per Haftbefehl gesuchten Mann fest.

Demnach steht der 29-jährige afghanische Staatsangehörige unter dringendem Verdacht, im Juli 2024 im Hauptbahnhof einen Koffer mit Wertgegenständen im Wert von etwa 500 Euro und im Oktober 2024 aus einem Zug einen Laptop im Wert von etwa 1.000 Euro entwendet zu haben. Aufgrund von Fluchtgefahr erließ eine Richterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl.

Der Gesuchte wurde dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt, wo ein angeforderter Amtsarzt die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes feststellte. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige in die Untersuchungshaftanstalt eingeliefert

Erklärung Super Recogniser:

Super Recogniser haben eine exzellente Gesichtserkennungsfähigkeit und betrachten das Gesicht einer Person ganzheitlich, prägen es sich ein und sind auch nach sehr langer Zeit und unter schwierigen Bedingungen in der Lage dieses wiederzuerkennen.

RH

