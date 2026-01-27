Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Fahrschule

Bergkamen (ots)

Zwischen Mittwoch (21.01.2026) und Montag (26.01.2026) drangen Unbekannte in eine Fahrschule an der Rünther Straße in Bergkamen ein.

Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten.

Entwendet wurde bei dem Einbruch nichts.

Hinweise zum Einbruch und zu den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell