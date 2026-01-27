PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Fahrschule

Bergkamen (ots)

Zwischen Mittwoch (21.01.2026) und Montag (26.01.2026) drangen Unbekannte in eine Fahrschule an der Rünther Straße in Bergkamen ein.

Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten.

Entwendet wurde bei dem Einbruch nichts.

Hinweise zum Einbruch und zu den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

