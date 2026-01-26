Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Dodge RAM entwendet

Werne (ots)

Unbekannte Täter entwendeten Sonntagnacht (25.01.2026) gegen 00:50 Uhr einen Dodge RAM, der in der Straße Fürstenhof am Fahrbahnrand abgestellt war.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen Dodge RAM mit dem amtlichen Kennzeichen LH-SB57.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell