Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Dodge RAM entwendet

Werne (ots)

Unbekannte Täter entwendeten Sonntagnacht (25.01.2026) gegen 00:50 Uhr einen Dodge RAM, der in der Straße Fürstenhof am Fahrbahnrand abgestellt war.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen Dodge RAM mit dem amtlichen Kennzeichen LH-SB57.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

