Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Bürogebäude einer Backstube

Bergkamen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am frühen Sonntagmorgen (25.01.2026) zwischen 04.15 Uhr und 05.15 Uhr durch ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zu einem Bürogebäude einer Backstube an der Straße "In der Schlenke" in Bergkamen-Oberaden.

Ob und was entwendet wurde, steht bislang nicht fest.

Hinweise zum Einbruch und zu den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

