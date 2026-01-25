Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Einfamilienhaus

Unna (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 23.01.2026 12:00 Uhr bis Samstag, den 24.01.2026, 14:00 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster eines Bungalow in der Lünener Dorfstraße in Unna Lünern auf. So konnten die Täter in das Objekt einsteigen. Weite Teile des Wohnhauses wurden durch die Täter durchwühlt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch an die Polizeiwache Unna zu wenden: 02303 921 3122, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell