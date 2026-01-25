PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Einfamilienhaus

Unna (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 23.01.2026 12:00 Uhr bis Samstag, den 24.01.2026, 14:00 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster eines Bungalow in der Lünener Dorfstraße in Unna Lünern auf. So konnten die Täter in das Objekt einsteigen. Weite Teile des Wohnhauses wurden durch die Täter durchwühlt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch an die Polizeiwache Unna zu wenden: 02303 921 3122, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

