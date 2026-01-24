PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Städtisches Gymnasium Kamen

Kamen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Samstag (24.01.2026) gegen 00:02 Uhr durch einschlagen der Verglasung einer Eingangstür in das Gebäude des Städtischen Gymnasium Kamen ein.

Ein Alarm wurde ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich der direkt angrenzende Flurbereich des Städtischen Gymnasiums betreten.

Hinweise auf mögliches Diebesgut liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.

Wer Hinweise zu den Tätern und dem Einbruch machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Kamen zu wenden: 02389 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

