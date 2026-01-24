Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses

Unna (ots)

In einem Zeitraum von Freitag (23.01.2026) um 08:00 Uhr bis 23:50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch aufhebeln einer Balkontür Zutritt in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Allee.

Die bislang unbekannten Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten der Wohnung und verließen diese unerkannt.

Ob etwas entwendet wurde, ist zum derzeitigen Zeitpunkt unklar.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

