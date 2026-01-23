Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna/Holzwickede - Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch

Unna/Holzwickede (ots)

Polizeibeamte der Wache Unna haben am Dienstag, 20.01.2026, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 13.30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen an der Kantstraße, in Höhe "Neue Mühle" in Unna und an der Straße "Oelpfad" in Holzwickede durchgeführt.

Es wurden insgesamt 17 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Dabei handelte es sich um sieben Verwarnungsgelder und zehn Verstöße im Ordnungswidrigkeitenbereich. Die Verstöße wurden geahndet, weil beispielsweise Fahrende dabei beobachtet wurden, wie sie während der Fahrt ein elektronisches Gerät benutzten oder Rotlichtzeigende Ampeln missachtet hatten.

