Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zeugen nach Entwendung eines Lieferanten-Fahrzeugs gesucht

Schwerte (ots)

Die Polizei Schwerte sucht nach dem Diebstahl eines geparkten Pkw nach Zeugen. Abgestellt war das Kfz vor einem Restaurant an der Niederstraße in Schwerte-Westhofen.

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstagabend (20.01.2026), 21.30 Uhr bis Donnerstagnachmittag (22.01.2026), 17.30 Uhr dieses Kfz entwendet. Es handelt sich dabei um einen weißen Pkw der Marke VW UP mit dem amtlichen Kennzeichen UN-GF79.

Wer kann Angaben zu dem Tatzeitpunkt geben, hat etwas beobachtet oder weiß, wo sich der entwendete Pkw befindet?

Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell