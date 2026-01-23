PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zeugen nach Entwendung eines Lieferanten-Fahrzeugs gesucht

Schwerte (ots)

Die Polizei Schwerte sucht nach dem Diebstahl eines geparkten Pkw nach Zeugen. Abgestellt war das Kfz vor einem Restaurant an der Niederstraße in Schwerte-Westhofen.

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstagabend (20.01.2026), 21.30 Uhr bis Donnerstagnachmittag (22.01.2026), 17.30 Uhr dieses Kfz entwendet. Es handelt sich dabei um einen weißen Pkw der Marke VW UP mit dem amtlichen Kennzeichen UN-GF79.

Wer kann Angaben zu dem Tatzeitpunkt geben, hat etwas beobachtet oder weiß, wo sich der entwendete Pkw befindet?

Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren