PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Bäckerei in Königsborn

Unna (ots)

Durch unbekannte Personen wurde ein Fenster einer Bäckerei an der Viktoriastraße in Unna-Königsborn aufgehebelt. Festgestellt wurde das am Donnerstag, 22.01.2026 gegen 04.10 Uhr.

Wann es zu dem Einbruch kam und ob etwas entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail entgegen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 10:24

    POL-UN: Werne - Einbruch in Fleischerei

    Werne (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag (20.01.2026), 19.00 Uhr und Mittwoch (21.01.2026), 06.00 Uhr durch Aufhebeln einer Tür gewaltsam in eine Fleischerei an der Werner Straße in Werne eingedrungen. Wer Hinweise zu den Tätern und dem Einbruch machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Werne zu wenden: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 10:16

    POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

    Unna (ots) - Am Mittwoch (21.01.2026) kam es im Einmündungsbereich der Hammer Straße, Ecke Zechenstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 67-jährige Pkw Fahrerin aus Unna befuhr die Zechenstraße in Fahrtrichtung Hammer Straße. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 81-jährigen Unnaers, der die Hammer Straße in Richtung Unna befuhr. Die 67-Jährige wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren