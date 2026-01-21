Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Gesamtschule Kamen, Blasinstrumente entwendet Folgemeldung vom 08.12.2025 - 16:25

Kamen (ots)

Die im Dezember an der Gesamtschule Kamen gestohlenen Musikinstrumente konnten nach einem Hinweis heute fast vollständig in Kamen im Bereich des Hemsack aufgefunden und sichergestellt werden. Die Instrumente wurden umgehend an die Gesamtschule übergeben. Der Wert der aufgefundenen Instrumente wird mit ca. 12.000 Euro beziffert. Zwei weitere Instrumente wurden durch polizeiliche Ermittlungen in Hessen sichergestellt.

Die Ermittlungen nach den Tätern dauern an.

