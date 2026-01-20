Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei führt Verkehrskontrollen zu Drogen- und Tuningverstößen durch

Schwerte (ots)

Polizistinnen und Polizisten der Wache Schwerte haben zusammen mit Beamtinnen und Beamten des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Unna am Montag (19.01.2026) im Schwerter Stadtgebiet Verkehrskontrollen zu Drogen- und Tuningdelikten durchgeführt.

Zwischen 16.00 Uhr und 00.00 Uhr wurden folgende Verkehrsdelikte festgestellt:

- Neun Verwarnungsgelder (unter anderem wegen Überfahrens des Stoppschilds, Missachtung der Anschnallpflicht und falsches Abbiegen) - Zwei Verwarnungsgelder wegen des Verstoßes gegen das Elektrokleinstfahrzeuggesetz - Drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Missachtung des Rotlichts und Handyverstöße - Zwei Sicherstellungen von getunten Fahrzeugen aufgrund manipulierter Abgasanlagen (ein Pkw war doppelt so laut, ein anderer Pkw war dreimal so laut unterwegs)

Weitere Auffälligkeiten: zwei Verkehrsteilnehmende wurden während der Kontrolle positiv auf berauschende Mittel und Alkoholkonsum getestet. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihnen droht ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell