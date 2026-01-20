PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei führt Verkehrskontrollen zu Drogen- und Tuningverstößen durch

Schwerte (ots)

Polizistinnen und Polizisten der Wache Schwerte haben zusammen mit Beamtinnen und Beamten des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Unna am Montag (19.01.2026) im Schwerter Stadtgebiet Verkehrskontrollen zu Drogen- und Tuningdelikten durchgeführt.

Zwischen 16.00 Uhr und 00.00 Uhr wurden folgende Verkehrsdelikte festgestellt:

   - Neun Verwarnungsgelder (unter anderem wegen Überfahrens des 
     Stoppschilds, Missachtung der Anschnallpflicht und falsches 
     Abbiegen)
   - Zwei Verwarnungsgelder wegen des Verstoßes gegen das 
     Elektrokleinstfahrzeuggesetz
   - Drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Missachtung des 
     Rotlichts und Handyverstöße
   - Zwei Sicherstellungen von getunten Fahrzeugen aufgrund 
     manipulierter Abgasanlagen (ein Pkw war doppelt so laut, ein 
     anderer Pkw war dreimal so laut unterwegs)

Weitere Auffälligkeiten: zwei Verkehrsteilnehmende wurden während der Kontrolle positiv auf berauschende Mittel und Alkoholkonsum getestet. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihnen droht ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 12:00

    POL-UN: Kamen - Fahrzeugdiebstahl

    Kamen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten zwischen Montag (19.01.2026) um 14:00 Uhr und Dienstag (20.01.2026) um 03:00 Uhr einen Pkw von einem Anwohnerparkplatz in der Karl-Arnold-Straße. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Toyota RAV 4 mit dem amtlichen Kennzeichen UN-EV1401. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden. Redaktionelle ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:30

    POL-UN: Unna - Gefährliche Körperverletzung nach Streit durch unbekannten Täter

    Unna (ots) - Am Montagmorgen (19.01.2026) kam es gegen 00:15 Uhr zu einem Polizeieinsatz am Bahnhof in Unna. Dem Einsatz lag ein verbaler Streit zwischen einem 54-jährigen aus Unna und einer unbekannten männlichen Person, anlässlich der Benutzung der dortigen WC-Anlage, zugrunde. Gegen 00:45 Uhr kam es an gleicher Örtlichkeit zu einem erneuten Polizeieinsatz. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren