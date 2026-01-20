POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Holzwickede lädt ein
Holzwickede (ots)
Am 23.01.2026 laden in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr die beiden Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten, Polizeihauptkommissar Dennis Kischel und Polizeihauptkommissar Christian Schultz, zu ihrer Januar-Sprechstunde auf den Wochenmarkt in Holzwickede ein.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen.
Anliegen, Sorgen, Wünsche - all das kann in persönlichen Gesprächen mitgeteilt werden.
