PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Einfamilienhaus

Selm (ots)

In einem Zeitraum von Freitag (16.01.2026) um 13:00 Uhr bis Samstag (17.01.2026) um 14:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Teichstraße.

Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten in die Räumlichkeiten.

Ob etwas entwendet wurde, ist unklar.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 10:27

    POL-UN: Unna - Einbruch in Kiosk

    Unna (ots) - Zwischen Donnerstagabend (15.01.2026) gegen 23:00 Uhr und Freitagmorgen (16.01.2026) gegen 05:40 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Friedrich-Ebert-Straße. Unbekannte Täter schlugen die Eingangstür des Objektes ein und verschafften sich Zutritt in dieses. Nach ersten Erkenntnissen wurden alkoholische Getränke, Tabakwaren und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Unna ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 07:13

    POL-UN: Kamen - Nach Verkehrsunfallflucht werden Zeugen gesucht

    Kamen (ots) - Am Freitagmorgen (16.01.2026) kam es zwischen 07:10 und 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz einer Schule an der Gutenbergstraße in Kamen. Eine 18-Jährige aus Kamen stellte ihr braunes Cabrio auf dem dortigen Parkplatz ab und bemerkte bei ihrer Rückkehr einen Schaden an der Beifahrertür. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 07:04

    POL-UN: Schwerte - Nach Verkehrsunfallflucht werden Zeugen gesucht

    Schwerte (ots) - Am Donnerstag (15.01.2026), kam es zwischen 07.00 und 12:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht am Agnes-Tütel-Weg in Schwerte. Eine 53-Jährige aus Schwerte parkte ihr Fahrzeug auf dem dortigen Parkplatz. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie einen Schaden an der Fahrertür und am Kotflügel vorne links. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren