Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Einfamilienhaus

Selm (ots)

In einem Zeitraum von Freitag (16.01.2026) um 13:00 Uhr bis Samstag (17.01.2026) um 14:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Teichstraße.

Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten in die Räumlichkeiten.

Ob etwas entwendet wurde, ist unklar.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell