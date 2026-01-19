Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Kiosk

Unna (ots)

Zwischen Donnerstagabend (15.01.2026) gegen 23:00 Uhr und Freitagmorgen (16.01.2026) gegen 05:40 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Friedrich-Ebert-Straße.

Unbekannte Täter schlugen die Eingangstür des Objektes ein und verschafften sich Zutritt in dieses.

Nach ersten Erkenntnissen wurden alkoholische Getränke, Tabakwaren und ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell