Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Nach Verkehrsunfallflucht werden Zeugen gesucht

Kamen (ots)

Am Freitagmorgen (16.01.2026) kam es zwischen 07:10 und 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz einer Schule an der Gutenbergstraße in Kamen.

Eine 18-Jährige aus Kamen stellte ihr braunes Cabrio auf dem dortigen Parkplatz ab und bemerkte bei ihrer Rückkehr einen Schaden an der Beifahrertür.

Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Unfallverursachenden.

Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell