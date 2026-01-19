PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Gefährliche Körperverletzung nach Streit durch unbekannten Täter

Unna (ots)

Am Montagmorgen (19.01.2026) kam es gegen 00:15 Uhr zu einem Polizeieinsatz am Bahnhof in Unna. Dem Einsatz lag ein verbaler Streit zwischen einem 54-jährigen aus Unna und einer unbekannten männlichen Person, anlässlich der Benutzung der dortigen WC-Anlage, zugrunde.

Gegen 00:45 Uhr kam es an gleicher Örtlichkeit zu einem erneuten Polizeieinsatz. Der 54-Jährige sollte durch die unbekannte männliche Person geschlagen worden sein, woraufhin er gestürzt sei. Der unbekannte Täter soll den am Boden liegenden 54-Jährigen weiterhin getreten haben. Der 54-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zum Verletzungsgrad können bislang nicht gemacht werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Der unbekannte Täter wird durch Zeugen wie folgt beschrieben:

   -	ca. 50 Jahre alt -	165 cm groß -	schmale Statur -	
osteuropäisches Erscheinungsbild -	schwarze Jacke -	gelbe 
Einkaufstüte vermutlich von "Netto"

Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 10:46

    POL-UN: Selm - Einbruch in Einfamilienhaus

    Selm (ots) - In einem Zeitraum von Freitag (16.01.2026) um 13:00 Uhr bis Samstag (17.01.2026) um 14:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Teichstraße. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist unklar. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 10:27

    POL-UN: Unna - Einbruch in Kiosk

    Unna (ots) - Zwischen Donnerstagabend (15.01.2026) gegen 23:00 Uhr und Freitagmorgen (16.01.2026) gegen 05:40 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Friedrich-Ebert-Straße. Unbekannte Täter schlugen die Eingangstür des Objektes ein und verschafften sich Zutritt in dieses. Nach ersten Erkenntnissen wurden alkoholische Getränke, Tabakwaren und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Unna ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 07:13

    POL-UN: Kamen - Nach Verkehrsunfallflucht werden Zeugen gesucht

    Kamen (ots) - Am Freitagmorgen (16.01.2026) kam es zwischen 07:10 und 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz einer Schule an der Gutenbergstraße in Kamen. Eine 18-Jährige aus Kamen stellte ihr braunes Cabrio auf dem dortigen Parkplatz ab und bemerkte bei ihrer Rückkehr einen Schaden an der Beifahrertür. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren