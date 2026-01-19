Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Gefährliche Körperverletzung nach Streit durch unbekannten Täter

Unna (ots)

Am Montagmorgen (19.01.2026) kam es gegen 00:15 Uhr zu einem Polizeieinsatz am Bahnhof in Unna. Dem Einsatz lag ein verbaler Streit zwischen einem 54-jährigen aus Unna und einer unbekannten männlichen Person, anlässlich der Benutzung der dortigen WC-Anlage, zugrunde.

Gegen 00:45 Uhr kam es an gleicher Örtlichkeit zu einem erneuten Polizeieinsatz. Der 54-Jährige sollte durch die unbekannte männliche Person geschlagen worden sein, woraufhin er gestürzt sei. Der unbekannte Täter soll den am Boden liegenden 54-Jährigen weiterhin getreten haben. Der 54-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zum Verletzungsgrad können bislang nicht gemacht werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Der unbekannte Täter wird durch Zeugen wie folgt beschrieben:

- ca. 50 Jahre alt - 165 cm groß - schmale Statur - osteuropäisches Erscheinungsbild - schwarze Jacke - gelbe Einkaufstüte vermutlich von "Netto"

Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell