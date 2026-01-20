PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Fahrzeugdiebstahl

Kamen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Montag (19.01.2026) um 14:00 Uhr und Dienstag (20.01.2026) um 03:00 Uhr einen Pkw von einem Anwohnerparkplatz in der Karl-Arnold-Straße.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Toyota RAV 4 mit dem amtlichen Kennzeichen UN-EV1401.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 11:30

    POL-UN: Unna - Gefährliche Körperverletzung nach Streit durch unbekannten Täter

    Unna (ots) - Am Montagmorgen (19.01.2026) kam es gegen 00:15 Uhr zu einem Polizeieinsatz am Bahnhof in Unna. Dem Einsatz lag ein verbaler Streit zwischen einem 54-jährigen aus Unna und einer unbekannten männlichen Person, anlässlich der Benutzung der dortigen WC-Anlage, zugrunde. Gegen 00:45 Uhr kam es an gleicher Örtlichkeit zu einem erneuten Polizeieinsatz. Der ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 10:46

    POL-UN: Selm - Einbruch in Einfamilienhaus

    Selm (ots) - In einem Zeitraum von Freitag (16.01.2026) um 13:00 Uhr bis Samstag (17.01.2026) um 14:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Teichstraße. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist unklar. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren