POL-UN: Kamen - Fahrzeugdiebstahl
Kamen (ots)
Unbekannte Täter entwendeten zwischen Montag (19.01.2026) um 14:00 Uhr und Dienstag (20.01.2026) um 03:00 Uhr einen Pkw von einem Anwohnerparkplatz in der Karl-Arnold-Straße.
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Toyota RAV 4 mit dem amtlichen Kennzeichen UN-EV1401.
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.
