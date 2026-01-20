Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Fahrzeugdiebstahl

Kamen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Montag (19.01.2026) um 14:00 Uhr und Dienstag (20.01.2026) um 03:00 Uhr einen Pkw von einem Anwohnerparkplatz in der Karl-Arnold-Straße.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Toyota RAV 4 mit dem amtlichen Kennzeichen UN-EV1401.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell