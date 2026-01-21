PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna/Holzwickede - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Kreispolizeibehörde Unna: Mehrere Objekte in Unna und Holzwickede durchsucht

Unna/Holzwickede (ots)

Unter Leitung der Kreispolizeibehörde Unna wurden am frühen Mittwochmorgen (21.01.2026) im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen unerlaubten Anbaus und gewinnbringenden Weiterverkaufs von Cannabis in nicht geringer Menge, insgeamt 13 Durchsuchungsbeschlüsse zeitgleich vollstreckt.

Im Fokus der Ermittlungen standen Örtlichkeiten in Unna, Holzwickede, Werl, Altena, Neheim-Hüsten, Bergneustadt und Wachtendonk - ebenso vier Objekte in den Niederlanden, die in eigener polizeilicher Zuständigkeit durchgeführt wurden.

Die Maßnahmen wurden durch Polizistinnen und Polizisten mehrerer Bereitschaftspolizeihundertschaften unterstützt.

Es wurden mehrere illegale Plantagen mit Cannabispflanzen in nicht geringer Menge, Werkzeug zur Herstellung von Betäubungsmitteln sowie Bargeld sichergestellt.

Es gab sechs Festnahmen innerhalb der deutschen Zuständigkeit - zwei Personen wurden durch niederländische Einsatzkräfte angetroffen. Die in Deutschland Festgenommenen sollen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Dortmund: 0231 926 26 122 (Staatsanwalt Henner Kruse).

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

  21.01.2026 – 11:39

    POL-UN: Werne - Erhöhte Betrugsgefahr - Polizei warnt insbesondere ältere Menschen

    Werne (ots) - In Werne kommt es aktuell vermehrt zu Betrugsversuchen zum Nachteil älterer Menschen. Die Täter gehen sehr geschickt vor und setzen ihre Opfer gezielt unter Druck. Ziel ist es, an Bargeld, Wertsachen oder persönliche Daten zu gelangen. Häufig geben sich die Betrüger am Telefon als Polizisten oder auch als nahe Angehörige aus. Teilweise berichten sie ...

  20.01.2026 – 13:31

    POL-UN: Schwerte - Polizei führt Verkehrskontrollen zu Drogen- und Tuningverstößen durch

    Schwerte (ots) - Polizistinnen und Polizisten der Wache Schwerte haben zusammen mit Beamtinnen und Beamten des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Unna am Montag (19.01.2026) im Schwerter Stadtgebiet Verkehrskontrollen zu Drogen- und Tuningdelikten durchgeführt. Zwischen 16.00 Uhr und 00.00 Uhr wurden folgende Verkehrsdelikte festgestellt: - Neun ...

  20.01.2026 – 12:00

    POL-UN: Kamen - Fahrzeugdiebstahl

    Kamen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten zwischen Montag (19.01.2026) um 14:00 Uhr und Dienstag (20.01.2026) um 03:00 Uhr einen Pkw von einem Anwohnerparkplatz in der Karl-Arnold-Straße. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Toyota RAV 4 mit dem amtlichen Kennzeichen UN-EV1401. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden. Redaktionelle ...

