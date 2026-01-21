Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna/Holzwickede - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Kreispolizeibehörde Unna: Mehrere Objekte in Unna und Holzwickede durchsucht

Unna/Holzwickede (ots)

Unter Leitung der Kreispolizeibehörde Unna wurden am frühen Mittwochmorgen (21.01.2026) im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen unerlaubten Anbaus und gewinnbringenden Weiterverkaufs von Cannabis in nicht geringer Menge, insgeamt 13 Durchsuchungsbeschlüsse zeitgleich vollstreckt.

Im Fokus der Ermittlungen standen Örtlichkeiten in Unna, Holzwickede, Werl, Altena, Neheim-Hüsten, Bergneustadt und Wachtendonk - ebenso vier Objekte in den Niederlanden, die in eigener polizeilicher Zuständigkeit durchgeführt wurden.

Die Maßnahmen wurden durch Polizistinnen und Polizisten mehrerer Bereitschaftspolizeihundertschaften unterstützt.

Es wurden mehrere illegale Plantagen mit Cannabispflanzen in nicht geringer Menge, Werkzeug zur Herstellung von Betäubungsmitteln sowie Bargeld sichergestellt.

Es gab sechs Festnahmen innerhalb der deutschen Zuständigkeit - zwei Personen wurden durch niederländische Einsatzkräfte angetroffen. Die in Deutschland Festgenommenen sollen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Dortmund: 0231 926 26 122 (Staatsanwalt Henner Kruse).

