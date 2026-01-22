Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Einbruch in Fleischerei

Werne (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag (20.01.2026), 19.00 Uhr und Mittwoch (21.01.2026), 06.00 Uhr durch Aufhebeln einer Tür gewaltsam in eine Fleischerei an der Werner Straße in Werne eingedrungen.

Wer Hinweise zu den Tätern und dem Einbruch machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Werne zu wenden: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

