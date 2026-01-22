Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Unna (ots)

Am Mittwoch (21.01.2026) kam es im Einmündungsbereich der Hammer Straße, Ecke Zechenstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden.

Eine 67-jährige Pkw Fahrerin aus Unna befuhr die Zechenstraße in Fahrtrichtung Hammer Straße. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 81-jährigen Unnaers, der die Hammer Straße in Richtung Unna befuhr.

Die 67-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 81-Jährige und seine 79-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Einmündungsbereich musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme von 11:55 Uhr bis 13:30 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell