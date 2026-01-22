POL-UN: Werne - Polizei sucht Schmuck-Eigentümerin

Unna (ots) - Durch unbekannte Personen wurde ein Fenster einer Bäckerei an der Viktoriastraße in Unna-Königsborn aufgehebelt. Festgestellt wurde das am Donnerstag, 22.01.2026 gegen 04.10 Uhr. Wann es zu dem Einbruch kam und ob etwas entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail entgegen: poststelle.unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle ...

