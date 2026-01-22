POL-UN: Werne - Polizei sucht Schmuck-Eigentümerin
Werne (ots)
Am Mittwoch, 31.12.2025, wurde Schmuck im Bereich "Horster Straße/Im Grünen Winkel" in Werne aufgefunden.
Die Polizei sicherte diesen und fragt nun: wer erkennt diese Schmuckstücke? Hinweise zur Besitzerin - oder dem Besitzer - bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
