Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna/Holzwickede - Nachtrag zu der gestrigen gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Kreispolizeibehörde Unna

Unna/Holzwickede (ots)

Die am gestrigen Mittwoch vorläufig Festgenommenen in Unna, ein 41-Jähriger und ein 55-Jähriger, der in Holzwickede 45-jährige Festgenommene, der in Arnsberg-Hüsten 41-jährige Festgenommene und der in Werl festgenommene 44-Jährige, wurden gestern bzw. heute (Donnerstag, 22.01.2026) dem Haftrichter vorgeführt.

Dieser erließ in allen Fällen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund Haftbefehle wegen des Verdachts des bandenmäßigen Anbaus von Cannabis in nicht geringer Menge bzw. der Beihilfe dazu. Der Haftbefehl gegen den 45-Jährigen in Holzwickede Festgenommenen wurde gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt.

Ein sechster Beschuldigter, der in Altena festgenommen wurde, wird von der Staatsanwaltschaft Hagen bearbeitet.

