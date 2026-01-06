PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen-Oesterholz-Haustenbeck. Einbruchsversuch in Kita.

Lippe (ots)

Im Zeitraum 23.12.2025 - 05.01.2026 versuchten Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Straße Zur Kammersenne einzubrechen. Sie hebelten an mehreren Türen, gelangten aber nicht in die Räumlichkeiten. Zeugenhinweise zum versuchten Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

