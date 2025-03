Polizei Dortmund

POL-DO: Alleinunfall in Scharnhorst mit zwei leichtverletzten und einer schwerverletzten Person

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0274

Am Samstag (22.03.2025) um 04:43 Uhr wurde der Polizei über einen selbstständig abgesetzten eCall (Automatische Unfallmeldung) ein Verkehrsunfall im Bereich der Sinterstraße / Kaiserstuhlstraße gemeldet.

Vor Ort wurde ein Alleinunfall eines Mercedes Benz festgestellt. Augenscheinlich war das Fahrzeug in der Sinterstraße in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Am Ende der Straße ist das Auto aus ungeklärten Gründen geradeaus auf einen Ampelmasten gefahren und anschließen eine ca. 15 Meter tiefe Böschung herabgestürzt. Das Fahrzeug hat sich hier mindestens einmal überschlagen. Letztlich kam das Auto, im Unterholz auf dem Dach liegend, zum Stillstand.

Der Fahrer, ein 20-jähriger Dortmunder und die 17-jährige Beifahrerin aus Bergkamen wurden leichtverletzt und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Eine 19-jährige Beifahrerin aus Dortmund musste schwerverletzt aus dem Auto befreit werden. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Dortmunder Klinikum.

Die Polizeibeamten stellten den Pkw sicher. Zur Bergung wurde ein Spezialkran durch ein Bergungsunternehmen eingesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell