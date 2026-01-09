PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 25-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Engelskirchen (ots)

Am 8. Januar (Donnerstag) gegen 8 Uhr war eine 25-jährige Wipperfürtherin auf der winterglatten L302 aus Richtung Marienheide in Fahrtrichtung Engelskirchen unterwegs. Im Bereich einer leichten Linkskurve geriet der Peugeot der 25-Jährigen zunächst auf die rechts neben der Fahrbahn befindliche Schneedecke, woraufhin die Wipperfürtherin die Kontrolle über das Auto verlor. Der Peugeot kam ins Schleudern und im linken Straßengraben zum Stillstand. Durch den Aufprall zog sich die 25-Jährige schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Verkehrsunfall ereignete sich unweit der Ortschaft "Neuremscheid".

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

