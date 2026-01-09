Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Bargeld aus Milchautomat gestohlen
Wipperfürth (ots)
Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr am Donnerstag (8. Januar) hebelten Unbekannte einen Milch-Verkaufsautomaten in der Straße "Wegerhof" auf und stahlen eine Bargeldsumme im mittleren dreistelligen Bereich. Die Kriminellen entkamen unerkannt.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
