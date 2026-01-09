PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bargeld aus Milchautomat gestohlen

Wipperfürth (ots)

Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr am Donnerstag (8. Januar) hebelten Unbekannte einen Milch-Verkaufsautomaten in der Straße "Wegerhof" auf und stahlen eine Bargeldsumme im mittleren dreistelligen Bereich. Die Kriminellen entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 10:20

    POL-GM: Seniorin händigt fünfstellige Summe an Betrüger aus

    Radevormwald (ots) - Eine 77-Jährige aus Radevormwald ist am Mittwoch (7. Januar) Opfer von Telefonbetrügern geworden. Als die Seniorin gegen 12:30 Uhr ein Gespräch auf ihrem Festnetztelefon entgegennahm, erklang eine sehr aufgeregte und bitterlich weinende Stimme am anderen Ende, die sie mit "Mama" ansprach. Dann wurde das Gespräch übernommen und eine Frau sprach ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 10:20

    POL-GM: 22-jähriger Morsbacher vorläufig festgenommen

    Morsbach (ots) - Auf Kriminelle wurde eine Anwohnerin in der Straße "Auf der Eichenhöhe" am 8. Januar (Donnerstag) aufmerksam. Gegen 1 Uhr erhielt die 39-jährige Morsbacherin eine Benachrichtigung ihrer Überwachungskamera auf dem Smartphone. Auf der Übertragung konnte sie sehen, dass zwei dunkel gekleidete Personen das vor ihrem Wohnhaus geparkte, unverschlossene Auto öffneten und hineingriffen. Der Ehemann der ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 09:10

    POL-GM: Baucontainer und Baumaschine in Brand

    Lindlar (ots) - Mehrere laute Knallgeräusche und männliche Stimmen hörte eine Anwohnerin gegen ein Uhr morgens (7. Januar) in der Nähe der Kreuzung Frangenberg/Zur Ommer. Kurz darauf standen dort ein Baucontainer und eine Baumaschine in Brand. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren