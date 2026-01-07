Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Baucontainer und Baumaschine in Brand
Lindlar (ots)
Mehrere laute Knallgeräusche und männliche Stimmen hörte eine Anwohnerin gegen ein Uhr morgens (7. Januar) in der Nähe der Kreuzung Frangenberg/Zur Ommer. Kurz darauf standen dort ein Baucontainer und eine Baumaschine in Brand. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
