POL-GM: Baucontainer und Baumaschine in Brand

Nümbrecht (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Nümbrecht-Wirtenbach wurden am Dienstagnachmittag (6. Januar) zwei Personen verletzt. Eine 57-jährige Audi-Fahrerin aus Much war gegen 14:10 Uhr auf der L38 von Waldbröl in Richtung Wirtenbach unterwegs. In einer Linkskurve stieß sie frontal mit dem entgegenkommenden Skoda eines 48-Jährigen aus Waldbröl zusammen. Der Waldbröler wurde in seinem Auto eingeklemmt und ...

mehr