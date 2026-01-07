Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Fußmatten angezündet
Radevormwald (ots)
Zwischen 20 Uhr am Montag (5. Januar) und 17:30 Uhr am Dienstag haben Unbekannte Fußmatten vor drei Häusern im Amselweg angezündet. Es entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
