Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Versuchter Einbruch in Hückeswagen
Hückeswagen (ots)
Zwischen dem 25. Dezember 2025 und dem 5. Januar 2026 versuchten Unbekannte, die Tür eines Kindergartens in der Montanusstraße aufzuhebeln. Nachdem das nicht gelungen war, flüchteten die Kriminellen ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
