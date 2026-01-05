PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Marienheide

Marienheide (ots)

Ein 21-Jähriger aus Marienheide war am Sonntag (4. Dezember) mit seinem Kia auf der Müllenbacher Straße in Richtung Rodt unterwegs. Gegen 21:25 Uhr kam der 21-Jährige auf der winterglatten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab, kollidierte zunächst mit einem Industrieschild und anschließend mit einem Baum. Der Marienheider sowie sein 21-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf Höhe der "Raiffeisenstraße".

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 05.01.2026 – 10:00

    POL-GM: Reifen an sechs Autos zerstochen

    Gummersbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (2./3. Januar) haben Vandalen im Taubenweg auf dem Bernberg ihr Unwesen getrieben. An einer Reihe von geparkten Autos beschädigten sie die Reifen, augenscheinlich durch den Einsatz eines spitzen Gegenstandes. Die Reifen verloren dadurch ihre Luft und die Autos standen auf der Felge. An einem Skoda, einem Honda und einem Audi wurde der Reifen vorne rechts ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:00

    POL-GM: Einbruch in Gartenhaus

    Engelskirchen (ots) - Gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus verschafften sich Kriminelle in der Straße "Dörrenberger Weg" in Ründeroth. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Einbruch ereignete sich zwischen dem 3. Januar, 12 Uhr, und dem 4. Januar (Sonntag), 13 Uhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 12:04

    POL-GM: Alleinunfall mit zwei eingeklemmten Personen in Waldbröl

    Waldbröl (ots) - Am 04.01.2026 verunglückte gegen 10:00 Uhr ein 34 Jahre alter Nümbrechter mit seinem PKW in Waldbröl auf der L324 in Höhe der Ortslage Waldbröl - Schnörringen. Auf winterglatter Fahrbahn geriet der Fahrzeugführer ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Fahrzeugführer und ...

    mehr
