Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Marienheide

Bild-Infos

Download

Marienheide (ots)

Ein 21-Jähriger aus Marienheide war am Sonntag (4. Dezember) mit seinem Kia auf der Müllenbacher Straße in Richtung Rodt unterwegs. Gegen 21:25 Uhr kam der 21-Jährige auf der winterglatten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab, kollidierte zunächst mit einem Industrieschild und anschließend mit einem Baum. Der Marienheider sowie sein 21-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf Höhe der "Raiffeisenstraße".

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell