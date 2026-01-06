Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Diebe stehlen Stromaggregat
Wiehl (ots)
Im Zeitraum vom 19. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026 stahlen Unbekannte einen Stromaggregat-Anhänger, der im Bereich einer Baustelle auf der BAB 4, unweit der Wiehltalbrücke stand. Bei dem gestohlenen Gerät handelt es sich um ein Stromaggregat, welches auf einem Kfz-Anhänger befestigt ist. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
