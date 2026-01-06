PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Nümbrecht (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Nümbrecht-Wirtenbach wurden am Dienstagnachmittag (6. Januar) zwei Personen verletzt. Eine 57-jährige Audi-Fahrerin aus Much war gegen 14:10 Uhr auf der L38 von Waldbröl in Richtung Wirtenbach unterwegs. In einer Linkskurve stieß sie frontal mit dem entgegenkommenden Skoda eines 48-Jährigen aus Waldbröl zusammen. Der Waldbröler wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik. Die 57-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L38 ist zurzeit noch, zwischen Romberg und Wirtenbach, voll gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 09:18

    POL-GM: Versuchter Einbruch in Hückeswagen

    Hückeswagen (ots) - Zwischen dem 25. Dezember 2025 und dem 5. Januar 2026 versuchten Unbekannte, die Tür eines Kindergartens in der Montanusstraße aufzuhebeln. Nachdem das nicht gelungen war, flüchteten die Kriminellen ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 09:16

    POL-GM: Diebe stehlen Stromaggregat

    Wiehl (ots) - Im Zeitraum vom 19. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026 stahlen Unbekannte einen Stromaggregat-Anhänger, der im Bereich einer Baustelle auf der BAB 4, unweit der Wiehltalbrücke stand. Bei dem gestohlenen Gerät handelt es sich um ein Stromaggregat, welches auf einem Kfz-Anhänger befestigt ist. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren