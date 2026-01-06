Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Nümbrecht (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Nümbrecht-Wirtenbach wurden am Dienstagnachmittag (6. Januar) zwei Personen verletzt. Eine 57-jährige Audi-Fahrerin aus Much war gegen 14:10 Uhr auf der L38 von Waldbröl in Richtung Wirtenbach unterwegs. In einer Linkskurve stieß sie frontal mit dem entgegenkommenden Skoda eines 48-Jährigen aus Waldbröl zusammen. Der Waldbröler wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik. Die 57-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L38 ist zurzeit noch, zwischen Romberg und Wirtenbach, voll gesperrt.

