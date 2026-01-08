Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 22-jähriger Morsbacher vorläufig festgenommen

Morsbach (ots)

Auf Kriminelle wurde eine Anwohnerin in der Straße "Auf der Eichenhöhe" am 8. Januar (Donnerstag) aufmerksam. Gegen 1 Uhr erhielt die 39-jährige Morsbacherin eine Benachrichtigung ihrer Überwachungskamera auf dem Smartphone. Auf der Übertragung konnte sie sehen, dass zwei dunkel gekleidete Personen das vor ihrem Wohnhaus geparkte, unverschlossene Auto öffneten und hineingriffen. Der Ehemann der Morsbacherin sprach die zwei Unbekannten an, woraufhin diese fußläufig Richtung der Morsbacher Innenstadt flüchteten. Alarmierte Polizisten konnten die beiden Tatverdächtigen in der Straße "Auf der Hütte" antreffen. Es gelang den Beamten, einen der Männer zu stellen. Bei ihm handelt es sich um einen 22-Jährigen aus Morsbach. Er wurde vorläufig festgenommen. Der zweite Tatverdächtige ist noch flüchtig.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

