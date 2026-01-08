Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Seniorin händigt fünfstellige Summe an Betrüger aus

Radevormwald (ots)

Eine 77-Jährige aus Radevormwald ist am Mittwoch (7. Januar) Opfer von Telefonbetrügern geworden. Als die Seniorin gegen 12:30 Uhr ein Gespräch auf ihrem Festnetztelefon entgegennahm, erklang eine sehr aufgeregte und bitterlich weinende Stimme am anderen Ende, die sie mit "Mama" ansprach. Dann wurde das Gespräch übernommen und eine Frau sprach mit ruhiger, sachlicher Stimme und stellte sich als Polizeibeamtin vor. Die falsche Beamtin berichtete der 77-Jährigen von einem schweren Unfall, den ihre Tochter verursacht habe. Die Tochter werde nun dem Haftrichter vorgeführt und müsse eine Kaution aufbringen. In Angst und Schrecken um ihre Tochter versetzt, willigte die Seniorin ein, die Kaution zu zahlen.

Nach Aufforderung teilte die 77-Jährige der angeblichen Polizeibeamtin ihre Mobilfunknummer mit und wurde kurz darauf von einem Mann angerufen, welcher sich als Oberstaatsanwalt ausgab. Die 77-Jährige machte sich auf den Weg zu ihrer Hausbank und hob einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag ab. Durch den Betrüger wurde das Telefonat durchgängig aufrechterhalten. Nach dem Abheben des Geldes wurde als Übergabetreffpunkt der Rathausparkplatz in Radevormwald vereinbart. Durch den Betrüger am Telefon wurde die Seniorin angewiesen, dort mit eingeschalteter Warnblinklichtanlage für die Kautionsübergabe auf einen Mitarbeiter des Amtsgerichts zu warten.

Gegen 13:15 Uhr kam dann ein Mann auf das Auto der 77-Jährigen zu. Der Unbekannte gab sich als Angestellter des Amtsgerichts aus und die 77-Jährige händigte ihm eine Tüte mit dem Bargeld aus. Daraufhin ging der Mann in unbekannte Richtung davon. Von dem Betrüger am Telefon erhielt die Seniorin noch eine fiktive Aktennummer und den Hinweis, das Mobiltelefon für Rückfragen der Polizei eingeschaltet zu lassen. Dann wurde das Telefonat beendet. Als sich die 77-Jährige auf dem Heimweg befand, dämmerte es ihr, dass sie möglicherweise Betrügern zum Opfer gefallen sein könnte, und wählte den Notruf.

Der Mann, auf den die Seniorin am Rathausparkplatz getroffen ist, wird als ca. 30 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, mit schlanker Statur und europäischem Erscheinungsbild beschrieben. Bekleidet war der Unbekannte mit einer Jogginghose und einem grauen Kapuzenpullover. Die Kapuze hatte er aufgesetzt. Der Betrüger hatte helle Augen, keinen Bart und keine Brille.

Zeugen, die am vergangenen Mittwoch gegen 13:15 Uhr im Bereich des Parkplatzes "P3 Rathausparkplatz" in der Hohenfuhrstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell