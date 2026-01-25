PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UN: Schwerte - Alleinunfall eines Kleinkraftradfahrers

Schwerte (ots)

Ein 16-jähriger befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Margot-Röttger-Rath-Straße in Richtung Becke Straße und beabsichtigte nach rechts in die Becke Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam der 16-jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Der Verunfallte wurde durch eine ebenfalls eingesetzte Rettungswagenbesatzung leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Kleinkraftrad entstand leichter Sachschaden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

