POL-UN: Schwerte - Alleinunfall eines Kleinkraftradfahrers

Bergkamen (ots) - Am 24.01.2026 befuhr eine 15-jährige gegen 17:30 Uhr mit ihrem E-Scooter die Jahnstraße in Fahrtrichtung Süden und beabsichtigte nach links abzubiegen. Sie betätigte nach Zeugenaussagen den Fahrtrichtungsanzeiger. Ein 58-Jährige mit seinem Pkw, der sich hinter der E-Scooter-Fahrerin in gleicher Fahrtrichtung befand, setzte gleichzeitig zum Überholvorgang an. Es kam zum Zusammenstoß. Die ...

