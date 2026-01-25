POL-UN: Schwerte - Alleinunfall eines Kleinkraftradfahrers
Schwerte (ots)
Ein 16-jähriger befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Margot-Röttger-Rath-Straße in Richtung Becke Straße und beabsichtigte nach rechts in die Becke Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam der 16-jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Der Verunfallte wurde durch eine ebenfalls eingesetzte Rettungswagenbesatzung leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Kleinkraftrad entstand leichter Sachschaden.
