POL-UN: Bergkamen - Bürgersprechstunde mit Polizeihauptkommissar PHK Störtkuhl und PHK'in Maschewski

Bergkamen (ots)

Polizeihauptkommissar Markus Störtkuhl und Polizeihauptkommissarin Petra Maschewski bieten am Donnerstag, den 29.01.2026 eine gemeinsame Bürgersprechstunde an.

Von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr sind die beiden für die Bürgerinnen und Bürger auf dem Wochenmarkt in Bergkamen zu finden.

Kommen Sie gerne vorbei und werden Sie direkt vor Ort all Ihre Fragen, Sorgen und Nöte los.

