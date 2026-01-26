Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissarin Claudia Preker und Polizeihauptkommissar Markus Droste

Fröndenberg (ots)

Polizeihauptkommissarin Claudia Preker und Polizeihauptkommissar Markus Droste bieten Ende Januar - genauer gesagt am Donnerstag, 29.01.2026, ihre Bürgersprechstunde an.

Von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr sind die polizeilichen Ansprechpartner auf dem Wochenmarkt in Fröndenberg zu finden.

Werden Sie dort Ihre Sorgen, Fragen und Anregungen los.

