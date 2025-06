Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeugdiebstahl aus Fahrzeugen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Baumheide / Altenhagen - Unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag, 17.06.2025, bis Donnerstag, 19.06.2025, Werkzeuge aus drei Fahrzeugen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 17:00 Uhr am Dienstag, 17.06.2025, und 06:55 Uhr am Mittwoch, 18.06.2025, wurden aus einem Nissan-Kleintransporter, der am Wacholderweg geparkt stand, mehrere Werkzeuge gestohlen. Nach dem aktuellen Stand fehlen folgende Akku-Geräte von Makita: ein Schrauber, eine Bohrmaschine, ein Schlagbohrer, ein Winkelschleifer, ein Stemmhammer und ein Radio. Zudem wurden vier Pressbacken von Viega gestohlen.

Aus einem Mercedes-Sprinter in der Seidenstickerstraße stahlen Unbekannte zwischen 22:00 Uhr am Dienstag und 10:30 Uhr am Mittwoch mehrere Makita-Werkzeuge: Eine Bohrmaschine, eine Säge, einen Bauschrauber und ein Radio. Zudem wurde ein Werkzeugbehälter von Würth entwendet.

Des Weiteren wurde ein Klammergerät der Marke Senco aus einem Firmenbulli in der Römerstraße entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16:00 Uhr am Mittwoch und 10:00 Uhr am Donnerstag.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen und zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

