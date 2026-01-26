Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Grauer Fiat 500 Abarth entwendet

Schwerte (ots)

Unbekannte Täter haben von Samstag (24.01.2026) auf Sonntag (25.01.2026) einen Pkw an der Ruhrtalstraße in Schwerte-Ergste entwendet.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 20.20 Uhr und Sonntag, 11.00 Uhr.

Der Pkw - ein grauer Fiat 500 Abarth - hat das amtliche Kennzeichen HA-GE595 und war auf einem Pendlerparkplatz an der Autobahn geparkt.

Hinweise zu dem Fahrzeugdiebstahl bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell