Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Grauer Fiat 500 Abarth entwendet

Schwerte (ots)

Unbekannte Täter haben von Samstag (24.01.2026) auf Sonntag (25.01.2026) einen Pkw an der Ruhrtalstraße in Schwerte-Ergste entwendet.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 20.20 Uhr und Sonntag, 11.00 Uhr.

Der Pkw - ein grauer Fiat 500 Abarth - hat das amtliche Kennzeichen HA-GE595 und war auf einem Pendlerparkplatz an der Autobahn geparkt.

Hinweise zu dem Fahrzeugdiebstahl bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

