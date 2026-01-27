Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kamen-Mitte

Kamen (ots)

Zwischen Sonntag (25.01.2026) und Montag (26.01.2026) sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Karl-Arnold-Straße in Kamen-Mitte eingedrungen.

Durch Aufhebeln der Balkontür konnten die Personen zwischen 14.30 Uhr (Sonntag) und 15.00 Uhr (Montag) in die Räumlichkeiten der Wohnung gelangen und durchsuchen.

Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest.

Hinweise zum Einbruch bitte an die Polizei Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell